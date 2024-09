Intanto anche il Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo monsignor Angelo Giurdanella ha scritto una lettera di vicinanza agli agricoltori. «Di fronte a questa drammatica situazione, non possiamo ignorare il silenzio assordante delle istituzioni politiche, che sembrano aver voltato le spalle ai viticoltori e al mondo agricolo in generale – scrive il Vescovo – anziché intervenire con decisione e urgenza per sostenere chi è in difficoltà, assistiamo all’inerzia di chi dovrebbe garantire misure di soccorso immediate, politiche di sostegno concreto e piani a lungo termine per la salvaguardia del settore agricolo».