I primi passi di danza a cinque anni, poi una passione travolgente che non l’ha mai più abbandonata. Se si potesse riassumere in un solo rigo il percorso artistico e tecnico di Adriana Spallino, lo si potrebbe fare così. Ma con oggi si concretizza un nuovo traguardo che non può essere certamente sintetizzato nella carriera della giovane castelvetranese. Infatti, dopo anni di studio presso la “The Royal School of Dancing” dell’insegnante Maria Elena Quinci a Mazara del Vallo, la ballerina ha ottenuto una prima borsa di studio per una settimana di “Viaggio danza” tenutasi nel mese di luglio a Nocera (SA). In quel contesto Adriana è riuscita a farsi notare dai maestri tanto da essere stata l’unica allieva premiata con una prestigiosa opportunità: una borsa di studio per il “Fini Dance Festival“, uno delle migliori 10 summer school del mondo con sede nel cuore di Manhattan.

A New York Adriana avrà la possibilità di seguire lezioni di danza classica, moderna e contemporanea, essendo affiancata dai migliori ballerini professionisti, insegnanti e direttori di compagnie più importanti al mondo. Inoltre, al termine della settimana di studio, potrà esibirsi all’ Alvin Alley Dance Theater in occasione dell’ International Dance Award.

«La danza mi ha accompagnato fin da piccola, ed è stata sempre protagonista in tutta la mia vita; ora, grazie anche al supporto della mia maestra Maria Elena Quinci, avrò l’occasione di proseguire il mio percorso di studi e inseguire questo sogno» – racconta a Castelvetranoselinunte.it. La partenza in America è prevista per agosto 2025 e quindi ad Adriana spetta un altro anno di preparazione in vista di questa importante tappa. Attualmente, la ballerina castelvetranese sta specializzandosi presso l’accademia NOHA (National Of Human Arts) di Verona.













AUTORE. Redazione