Torna dopo cinque anni di pausa a Menfi, Inycon la manifestazione siciliana dedicata al vino di qualità e cuore pulsante dell’enogastronomia siciliana offrendo tre giorni ricchi di eventi, tra degustazioni e spettacoli.

Si comincia venerdì 4 ottobre con attività per le scuole e seminari di approfondimento.

Nelle giornate dal 4 al 6 ottobre si alterneranno laboratori del gusto tutti i giorni alle 17 in cui gli chef di Menfi prepareranno piatti originali esaltando le eccellenze gastronomiche del territorio e accompagnandoli con pregiati vini locali, per offrire un viaggio sensoriale unico; sabato e domenica alle 11 si procederà agli approcci e alla conoscenza dell’Olio EVO, percorsi dettagliati per imparare a riconoscere ed apprezzare le diverse qualità dell’olio EVO, sempre sabato e domenica alle 16 previsti gli urban tour, ovvero esperienze guidate tra storia, tradizioni e cultura locali, attraverso visite a luoghi storici e musei.

Tutti i gg alle 18, 30 e alle 19,30 seguiranno Degustazioni di vini, guidati da esperti, che offrono un affascinante viaggio in questo mondo.

Il Villaggio enogastronomico con l’esposizione e le degustazioni dei prodotti enogastronomici di eccellenza delle Terre Sicane, l’Expo village con l’esposizione dei prodotti dell’artigianato, della tradizione e della cultura locale e siciliana, il Wine Bar ed i cortili saranno aperti tutti i giorni.

La storica manifestazione che celebra la cultura vitivinicola e le eccellenze enogastronomiche del territorio, conosciuta per i vigneti e per le splendide spiagge, quest’anno si soffermerà anche sull’olio, il cibo e le bellezze naturalistiche.

“Siamo pronti per celebrare le eccellenze locali in un contesto di divertimento e spettacoli – racconta il Sindaco Vito Clemente – la festa Inycon vuole continuare ad essere un punto di riferimento per i grandi eventi nell’isola e per questo è stata inserita, anche per l’anno prossimo nel Calendario delle Manifestazioni di grande richiamo Turistico 2024 e 2025 della Regione Siciliana”

Tutto è in ordine quindi per Inycon con un programma ricco di eventi che sorprenderanno e delizieranno i presenti; dal vino all’olio, alla gastronomia, pilastri sul quale si regge il sistema Menfi e che saranno al centro della prossima edizione.

AUTORE. Patrizia Vivona