Gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado Pardo, dell’IC Giuseppe di Matteo, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” hanno organizzato un evento dedicato alla sensibilizzazione sulle violenze di genere.

La manifestazione “Uguali e consapevoli” si è tenuta lunedì 25 novembre nell’aula Magna della scuola secondaria di primo grado e ha coinvolto in un dialogo critico, aperto e costruttivo studenti, docenti e ospiti.

Tra i relatori sono stati il Tenente Ettore Scognamiglio, Comandante del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Castelvetrano, e la Dott.ssa Rossana Daniele, avvocato del Foro di Marsala

La Dirigente Anna Vania Stallone, nel suo intervento, citando la poetessa statunitense Maya Angelou, ha affermato che “Ogni volta che una donna lotta per sé stessa, lotta per tutte le donne”, confermando l’impegno civico e sociale dell’Istituto al contrasto di ogni tipo di prevaricazione.

L’elevato numero di femminicidi, inoltre, conferma che è purtroppo necessario continuare a diffondere la cultura del rispetto e lavorare sull’educazione e rieducazione di una società ancora troppo maschilista e patriarcale.

AUTORE. Patrizia Vivona