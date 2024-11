Mercoledì 13 novembre, alle ore 11, sono stati inaugurati a Partanna due parchi giochi donati dalla società GR Value alla Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini”.

Presenti il Dirigente scolastico Prof. Filippo Barbera, il Sindaco Dott. Francesco Li Vigni, l’Assessore ai Lavori Pubblici Ing. Luca Triolo, l’Avv. Mimma Amari, il Dott. Pierluigi Gramaglia per GR Value e Francesco Cannia (collaboratore della società).

Erano presenti anche i bambini e il corpo docente.

I due parchi giochi sono uno esterno, all’aperto, realizzato nel plesso G. Rodari di via Messina, e l’altro interno, collocato in un’aula del plesso Santa Lucia, entrambi appartenenti all’Istituto Comprensivo.

Il progetto, nato da un’idea dell’Avv. Amari e che ha trovato subito favore nella Società GR Value S.p.A., si inserisce nell’ambito di alcune iniziative a beneficio del territorio appartenente ai Comuni di Partanna e Castelvetrano, dove la società è presente per la costruzione del Parco Eolico “Bartannah”.

La Società GR Value S.p.A. opera dal 2019 nel settore delle energie rinnovabili e i suoi obiettivi primari sono il miglioramento continuo della disponibilità degli impianti attraverso un’efficiente politica di manutenzione predittiva, il raggiungimento del più alto livello di produzione tecnologica e la minimizzazione degli imprevisti sugli impianti.

È stato inoltre ealizzato un concorso di idee intitolato “Disegna il logo del parco eolico di Partanna”, volto a far conoscere ai bambini più piccoli le fonti di energia pulita e rinnovabile. Le classi della Scuola dell’Infanzia hanno realizzato dei disegni poi valutati da una commissione istituita ad hoc, che ha decretato il disegno intitolato “Amico vento” – realizzato dalla classe 2ª E del plesso di Santa Lucia, A.S. 2023/24 – quale vincitore. Il disegno verrà usato anche come targa del parco eolico.

AUTORE. Patrizia Vivona