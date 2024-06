Con la conclusione dei viaggi di istruzione in Campania e in Sicilia orientale si chiude l’esperienza dei viaggi e delle visite guidate degli alunni dell’I.C. Lombardo Radice- Pappalardo. Anche in questo anno la scelta delle destinazioni è stata di matrice esclusivamente didattica, perché per ogni classe è stata proposta un’attività confacente con quelle curriculari.

I docenti delle sezioni della Scuola dell’Infanzia e delle classi della Scuola Primaria hanno preferito dare un taglio di carattere ambientale, visitando ad esempio l’agriturismo Carbona e Duca S.Martino, Parco Naturavventura Finestrelle, Giardino Botanico di Palermo o di tipo artistico- etnico ed archeologico come la Valle dei templi di Agrigento, la Palermo arabo-normanna, Gibellina ed il Museo delle Trame Mediterranee, il Museo Gemellaro. I docenti delle classi di Scuola secondaria di I grado hanno scelto itinerari mirati ad approfondire le tematiche oggetto di studio: le classi prime hanno visitato Salemi e Segesta, le seconde l’itinerario di Garibaldi in Sicilia occidentale, le classi terze l’arte contemporanea a Gibellina e Palermo.

In conclusione i due viaggi di istruzione che per le classi 1^ e 2^ della Scuola Secondaria ha previsto l’itinerario verghiano e per le classi 3^ la visita della Campania.

Il comportamento degli alunni in tutte le uscite ha avuto in comune la consapevolezza di vivere un’esperienza memorabile, non solo perché dopo gli anni del COVID hanno potuto riassaporare il piacere di viaggiare e visitare luoghi lontani dalla propria città, ma anche perché tutte le mete hanno dato loro l’opportunità di poter godere della bellezza in tutte le sue forme: artistiche, architettoniche, naturalistiche, paesaggistiche ed anche gastronomiche.

I viaggi d’istruzione rappresentano un’opportunità unica per gli studenti, ben oltre il semplice viaggio di piacere, sono fondamentali per lo sviluppo personale e culturale degli alunni, incoraggiati a interagire con i compagni in un ambiente meno formale dell’aula e a gestire la libertà e la responsabilità, elementi chiave nella transizione verso l’adolescenza.

Per Sveva infatti: “È stata un’esperienza fantastica, grazie ad essa ho conosciuto nuovi compagni non solo della Pappalardo, ma anche dell’Enrico Medi. Ho visitato posti incantevoli, nuovi paesaggi e musei. Custodirò questi tre giorni indimenticabili nel mio cuore.” Angelica aggiunge: “Sono state giornate ricche di emozioni, trascorse con i miei compagni e amici tra risate e curiosità”.

I ragazzi della 2^F concordano con quanto detto dai compagni e commentano: “Abbiamo vissuto un’esperienza bellissima, che ci ha permesso di socializzare con tanti ragazzi e ci ha reso più responsabili. Ringraziamo la Dirigente e i professori per l’opportunità che ci hanno dato”.

Questi viaggi tra storia, letteratura, scienze e mitologia hanno inoltre permesso agli alunni di esplorare e conoscere meglio se stessi e il territorio, arricchendo così il loro senso di appartenenza e identità; e a questo proposito Anita racconta: “Il mio viaggio è stato bellissimo, pieno di emozioni, nuovi territori da vedere ed esplorare, nuove conoscenze e amicizie. Tra l’Etna, Catania, Aci Trezza e tutti gli altri posti spettacolari ho ritrovato amici ormai persi e amici nuovi, ma tra queste bellezze ho ritrovato anche me stessa, una me stessa che non rivedevo da tanto…le cose belle possono toccare il cuore.”

AUTORE. Redazione