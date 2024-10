La sezione di Mazara del Vallo dell’Associazione nazionale cavalieri insigniti al merito della Repubblica Italiana e dell’Associazione nazionale finanzieri d’Italia hanno organizzato al baglio Florio del Parco archeologico di Selinunte la conferenza sul tema “Selinunte e il miele, due eccellenti civiltà siciliane”. Un’occasione per valorizzare le ricerche archeologiche all’interno del Parco, le missioni universitarie e il progetto del miele prodotto dall’ape nera sicula in via d’estinzione. All’interno del Parco, infatti, l’apicultore Vito Pasquale Salluzzo ha sistemato decine di arnie per la produzione del miele. Durante il convegno è emersa la sollecitazione di coinvolgere sempre più le scolaresche del territorio e i diversi strati sociali per far conoscere quanto viene fatto all’interno del Parco. A moderare l’incontro è stato Attilio Vinci. Al termine del convegno i partecipanti hanno potuto degustare le specialità del territorio nella corte del baglio, grazie alla collaborazione con l’Istituto professionale alberghiero “Virgilio Titone” di Castelvetrano.

AUTORE. Redazione