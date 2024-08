I sogni, si sa, spesso sembrano lontani e irraggiungibili. Ma capita pure, per fortuna, che si realizzano. È successo ad Aurora De Vita, 17 anni, di Marsala che sin da piccola ha sognato di entrare nel mondo della moda, di calcare le passerelle e ora ha avuto la possibilità di partecipare, per la prima volta, al concorso “Miss Italia”. Tra le 800 aspiranti concorrenti, Aurora è riuscita a conquistare un posto tra le prime 28 ragazze selezionate per partecipare al concorso, un traguardo che rappresenta non solo un riconoscimento della sua bellezza, ma anche della sua determinazione e del suo spirito. La sua avventura è iniziata con una semplice iscrizione al concorso, spinta dalla voglia di mettersi alla prova e di superare i propri limiti. Con un sorriso contagioso e una personalità solare, è riuscita a catturare l’attenzione dei giudici fin dal primo momento.

Eleganza, intelligenza e una forte carica emotiva hanno reso protagonista Aurora De Vita. La giovane ha raccontato la sua storia, parlando delle sfide che ha affrontato e dei sacrifici fatti per arrivare fin qui. La sua determinazione è stata un faro di luce per molte altre ragazze che, come lei, sognano di realizzare i propri obiettivi. «Voglio dimostrare che con impegno e passione si possono raggiungere grandi traguardi», ha detto Aurora De Vita. A sostenerla la sua famiglia, i suoi amici. «Ogni giorno è un nuovo passo verso il mio sogno», ha aggiunto Aurora.

AUTORE. Redazione