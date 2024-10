Il sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini è stato eletto oggi presidente della rete per lo sviluppo turistico della Valle del Belìce. La rete mette insieme 11 Comuni della Valle del Belice che, in collaborazione con il “Club di prodotto: terre della Valle del Belìce”, si propongono di promuovere la Valle del Belìce come meta turistica unitaria. Contestualmente con l’elezione del sindaco Lentini è stato individuato il Comune di Castelvetrano come capofila della progettualità collettiva che prevede il rilancio degli itinerari turistici del “Club di prodotto: terre della Valle del Belìce” che, a breve, sarà presentata sull’Avviso pubblicato dall’assessorato regionale al turismo. La segreteria di progetto è condotta da “Therreo srl”.

«Ringrazio i sindaci aderenti della fiducia che mi viene accordata e da oggi, invito tutti i colleghi a lavorare in squadra con gli operatori privati affinché il territorio della Valle del Belìce possa essere apprezzato sui mercati come meta turistica unitaria. La presentazione di questa nuova progettualità, rappresenta per tutti noi l’avvio di un lungo cammino che ci vedrà tutti impegnati nel rilancio ai fini turistici dei nostri territori».

AUTORE. Redazione