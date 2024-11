La sfida più ardua sarà quella di completare la maratona in un tempo inferiore a 3 ore e 20 minuti. E il maratoneta Guglielmo Greco di Campobello di Mazara, atleta tesserato con la squadra di Trapani, ci tenterà nell’impresa domenica 17 novembre nella maratona che si correrà a Palermo. Il circuito sarà di 42,195 km, la stessa distanza della maratona di Roma dove Greco, il 17 marzo scorso, lo ha concluso con un tempo di 3 ore e 20 minuti. Ora a Palermo tenterà di fare un tempo inferiore. Greco è oramai un atleta impegnato da tempo nelle gare podistiche. Ha già partecipato alla “0,300 metri dell’Etna”, un percorso di 43 km solo in salita. Ma nel 2023 ha gareggiato anche nella maratona di Milano. Anche in quell’occasione, come avvenuto a Roma, il percorso era di 42,195km.