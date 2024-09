Il maggiore Nicolò Nicolosi, 39 anni, è il nuovo comandante dell’82° Centro SAR di Trapani-Birgi. Nicolosi, originario di Campofelice di Roccella, prende il posto di Marco Forcato che lascia il comando dopo due anni. La cerimonia si è svolta stamattina in un hangar dell’aeroporto militare di Birgi, alla presenza del colonnello Antonio Viola, comandante del 15° Stormo di Cervia. Nel discorso di commiato, il comandante uscente Forcato ha ringraziato tutto il personale dell’82° Centro per la costante passione e dedizione profusa nel proprio lavoro, che ha come ultimo fine quello di salvare vite umane. Il maggiore Nicolosi ha rivolto un pensiero a tutto il personale dell’82° del quale ha sempre apprezzato il senso del dovere, la professionalità e la spiccata umanità che ha sempre dimostrato. Ha chiuso poi il suo intervento prendendo spunto da uno dei motti della Scuola Militare della Nunziatella di Napoli, che ha frequentato da giovane, “Essere più che sembrare”, che vuole essere lo spirito con cui il Centro affronterà la sua missione nel quotidiano operare dei suoi compiti istituzionali.

Numerose sono le onorificenze del maggiore Nicolò Nicolosi: medaglia di lunga navigazione aerea “Argento”, medaglia “Nato Non Article 5” per i servizi resi con la Nato nell’ambito dell’operazione “Unified Protector” a Trapani, medaglia Nato per i servizi resi in operazioni e attività approvate dal Consiglio Nord Atlantico in relazione all’Africa. Nicolosi è stato anche insignito con la medaglia commemorativa nazionale per l’operazione di antipirateria in Mar Rosso, Golfo di Aden, Bacino Somalo, Golfo Arabico, Oceano Indiano. A lui è stato anche conferito nel 2022 un encomio semplice da parte del Comandante del Comando delle forze per la mobilità e il supporto di Roma.

AUTORE. Redazione