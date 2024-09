Il luogotenente Salvatore Monteleone, originario di Castelvetrano e attuale comandante della stazione dei carabinieri di Gibellina, è andato in pensione. Entrato nell’Arma nel 1987, il suo primo incarico col grado di vicebrigadiere è stato nel 1989 alla stazione carabinieri di Visciano, in provincia di Napoli. Dal 1994 al 2003 ha prestato servizio presso la sezione anticrimine di Palermo a Monreale, in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata e successivamente trasferito al Nucleo operativo della Compagnia carabinieri di Mazara del Vallo fino al 2016. Dall’agosto del 2016 ad oggi ha comandato la stazione carabinieri di Gibellina. Nella sua carriera è stato insignito di varie onorificenze tra le quali spiccano quella di Cavaliere, conferita dal Presidente della Repubblica, e la Croce d’Oro per anzianità di servizio.

AUTORE. Redazione