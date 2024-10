Il delegato regionale Ancri (Associazione nazionale cavalieri insigniti al merito della Repubblica Italiana) per i rapporti con le istituzioni, Attilio Vinci, ha incontro il sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini per definire i dettagli dell’evento che si terrà il 15 ottobre prossimo al Parco archeologico di Selinunte. Il convegno che si terrà al baglio Florio del Parco ha come tema “Selinunte e il miele, due eccellenti civiltà siciliane”, con la partecipazione di studiosi ed esperti. La manifestazione vedrà protagonista anche l’apicultore castelvetranese Vito Pasquale Salluzzo, vincitore di premi e destinatario anche di riconoscimenti internazionali. Vinci ha consegnato al sindaco il crest dell’associazione.

AUTORE. Redazione