Il Piano Regolatore Generale del Comune di Campobello di Mazara è stato adottato. «Si tratta di uno strumento urbanistico di fondamentale importanza, che consentirà di rigenerare il nostro territorio e, in particolare, la zona costiera di Tre Fontane e Torretta Granitola con l’obiettivo di darle un nuovo impulso e di creare sviluppo», spiega il sindaco Giuseppe Castiglione. La variante al PRG è stata redatta dal progettista del Piano, l’ingegnere Giuseppe Trombino, tenendo conto delle risultanze dello studio geologico redatto dal geologo Pietro Stassi e dello studio agricolo-forestale elaborato dall’agronomo Andrea Ferrarella. Come previsto dalla normativa, la variante è stata, infine, adottata dal commissario ad acta Donatello Messina, nominato dalla Regione in sostituzione del Consiglio comunale a seguito della dichiarazione circa la sussistenza di possibili situazioni di incompatibilità rilasciata da parte di tutti i consiglieri comunali.

Il Piano costituisce una revisione generale del PRG approvato dall’ARTA con il decreto dir. 900/2006, con il quale erano state dettate diverse prescrizioni ed era stato disposto lo “stralcio” di numerose aree, adeguando lo strumento urbanistico alle mutate situazioni dello stato di fatto e di diritto. Nello specifico il nuovo strumento urbanistico prevede, altresì, la possibilità di edificare nuove abitazioni all’interno di nuovi circoscritti ambiti individuati in parte nel centro urbano e in parte nelle frazioni balneari di Tre Fontane e Torretta Granitola, puntando prevalentemente alla tutela del suolo e del patrimonio ambientale.

A seguirlo negli anni sono stati gli ex assessori all’urbanistica Stefano Tramonte e Valentina Accardo, mentre l’attuale assessore Massimiliano Sciacca ha seguito l’iter politico-amministrativo. Ora gli elaborati della variante saranno depositati in libera visione al pubblico presso la Segreteria comunale e pubblicati sul sito del Comune per 60 giorni, in modo che possano essere presentate osservazioni e proposte scritte nel pubblico interesse. Il PRG sarà prossimamente presentato alla cittadinanza nell’ambito di un incontro pubblico con l’ingegnere Giuseppe Trombino a cui saranno invitati anche tutti i tecnici di Campobello.

