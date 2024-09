Sabato 7 settembre, ore 10,30, nella chiesa madre di Castelvetrano, il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella ordinerà diacono il seminarista castelvetranese Erasmo Barresi dell’Unità pastorale “Maria Ss. Annunziata-Maria Ss. della Salute”. Barresi è attualmente studente in Seminario. “Sin da bambino ho potuto coltivare la mia fede tramite la catechesi, i sacramenti e la messa domenicale. Da ragazzo ho continuato a pregare, a leggere la Scrittura, a documentarmi sulla fede cristiana e sulle questioni ‘filosofiche’ che riguardavano Dio – ha raccontato in una testimonianza al giornale diocesano Condividere – dopo la Cresima le mie esperienze in parrocchia (il servizio nella liturgia, il gruppo dei giovani, la catechesi dei ragazzi) hanno rafforzato in me il desiderio di essere uno strumento dell’amore di Dio. Mentre qualcuno vedeva già in me i segni della chiamata a una consacrazione speciale, riflettevo sulla possibilità di entrare in seminario. Ho iniziato a frequentare il gruppo vocazionale della Diocesi e mi hanno aiutato l’esempio e la vicinanza di alcuni sacerdoti”. La Veglia di preghiera in preparazione all’ordinazione diaconale, sarà celebrata venerdì 6 settembre, ore 21, presso la parrocchia Maria Ss. Annunziata di Castelvetrano. Presiede il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella.

AUTORE. Redazione