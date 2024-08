La passione per la musica l’ha trasformata in lavoro e ora per Mario Critti, 50 anni, di Campobello di Mazara, arriva l’ennesima soddisfazione: suonare con la banda della Marina Militare a Tokyo in occasione della tappa della nave-scuola “Amerigo Vespucci” nell’ambito del tour mondiale. Mario Critti è l’unico musicista della provincia di Trapani che fa parte della banda della Marina, oggi col grado di luogotenente. Entrato nel 1993 dopo aver vinto il concorso, Critti – nel frattempo trasferitosi a Roma con la famiglia – ha avuto la possibilità di continuare a suonare il clarinetto. La sua passione per la musica, infatti, è nata sin da giovane quando suonava nella banda cittadina di Campobello diretta da Vito Giammarinaro. Poi il concorso in Marina e l’ingresso nella banda ufficiale della Marina, con la quale si è esibito in numerosi eventi nazionali ed europei. Ora la tappa a Tokyo in occasione dei festeggiamenti del passaggio della nave-scuola “Amerigo Vespucci” per la prima volta in quella città.