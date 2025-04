Quello che in questi anni ha fatto lo scrittore e ricercatore sullo sbarco in Sicilia Maurizio Tosco è stato un lavoro encomiabile. Soprattutto perché, tramite le sue ricerche certosine – in Sicilia ma anche in America – ha fatto conoscere particolari e curiosità del briefing segreto che si tenne l’8 dicembre 1943 all’aerodromo di Castelvetrano, alla presenza dell’allora Presidente degli Usa, Franklin Delano Roosevelt. Tosco, nelle sue ricerche in America, ha avuto la possibilità di incontrare gli eredi del sergente Lars E. Eklund che, proprio quell’8 dicembre 1943, era a Castelvetrano. I familiari gli hanno donato documenti e cimeli riguardanti il briefing segreto e che oggi sono esposti al Museo dello sbarco all’interno del complesso “Le Ciminiere” di Catania. Nei giorni scorsi l’incaricato d’affari dell’ambasciata americana a Roma Shawn Crowley e la Console generale degli Stati Uniti d’America in Italia Tracy Roberts-Pounds hanno fatto visita al polo museale, dove hanno incontrato i rappresentanti dell’amministrazione metropolitana di Catania, il referente del polo Salvatore Maltese e l’architetto Maurizio Tosco, scrittore e ricercatore sullo sbarco in Sicilia.

Dopo aver presenziato il cambio di comando alla Naval air station a Sigonella, i diplomatici statunitensi hanno raggiunto il museo dove hanno trascorso due ore tra la visita e l’ascolto della narrazione dell’architetto Tosco sulla storia del briefing segreto e del sergente Lars E. Eklund. All’interno del museo Maurizio Tosco, con la collaborazione del personale del museo sbarco in Sicilia 1943, ha allestito la teca contenente tutti i reperti della donazione. Da quando la donazione ha raggiunto Catania, il Governo degli Stati Uniti d’America ha seguito con interesse la ricerca e l’allestimento sia attraverso l’Ambasciata e il Consolato generale, sia attraverso la Naval air station a Sigonella. Il prossimo 25 aprile, al Museo dello sbarco in Sicilia 1943, alle ore 16, verrà inaugurata la teca Eklund, alla presenza, tra gli altri, di una delegazione del comando dell’Us Air Force della base Nas di Sigonella.

AUTORE. Max Firreri