Le iscrizioni per la prima gara di Rally Valle del Belice si sono chiuse con 60 vetture.

La competizione che si svolgerà sabato 26 e domenica 27 ottobre, è stata organizzata dall’Automobile Club Trapani in collaborazione con lo Sporting Club Partanna.

Sono previste 38 auto moderne e 22 tra le auto storiche, pronte a sfidarsi lungo i 222 chilometri totali che si svilupperanno tra Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta e Santa Ninfa, i cinque Comuni che costituiscono l’Unione dei Comuni Valle del Belice.

Molto soddisfatto Giovanni Pellegrino, presidente dell’Automobile Club Trapani:

“È la prima edizione del Rally Valle del Belice e avere al via 60 equipaggi rappresenta già un grande risultato. Spinti dalla voglia di far ritornare a vivere una competizione che affonda le sue radici nel passato, abbiamo scommesso su questo Rally con l’obiettivo di consentire a tanti piloti di potersi esprimere in quella che, per molti, rappresenta la gara di casa. E, poi, voglio sottolineare l’importanza sociale di questa competizione, considerato che si tiene lungo le strade e in quelle città che nel 1968 conobbero la tragedia del terremoto, ancora oggi viva nella mente dei sopravvissuti e conosciuta anche da coloro che, nati dopo quella data, conoscono l’ansia, l’angoscia e la distruzione che quel sisma portò attraverso le parole dei loro parenti”

La gara partirà da piazza Falcone Borsellino a Partanna, centro della kermesse motoristica, e le vetture affronteranno due giorni di percorsi, attraversando complessivamente 222,53 chilometri, di cui 60,64 nelle 10 prove speciali previste, mentre saranno 23 i controlli orari.

Sempre a Partanna, lungo la Strada Provinciale 17, poi si terrà lo shakedown, ovvero la possibilità per i partecipanti di provare le vetture in assetto da gara.

La prima prova speciale sarà di 4,3 chilometri a Gibellina, sulla Statale 188; le altre verranno ripetute 3 volte: la numero 2 (ripetuta come numero 5 e numero 8) si terrà al Cretto di Burri e si snoderà per 4,85 chilometri sulla Strada Provinciale 5, la numero 3 (affrontata anche come numero 6 e numero 9) scatterà al Canalotto, sulla Strada Provinciale 26 e avrà una lunghezza di 9,01 chilometri, mentre la numero 4 (ripetuta anche come numero 7 e numero 109 sarà al Cassaro, sulla Strada Provinciale 17 per 5,01 chilometri.

Elenco Iscritti Rally Valle del Belice 2024 v3

AUTORE. Patrizia Vivona