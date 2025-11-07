In occasione del 4 Novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con il Ministero della Difesa, l’Istituto Comprensivo “Di Matteo” di Castelvetrano ha dedicato momenti di riflessione e partecipazione attiva per celebrare il valore dell’unità, della pace e della memoria collettiva.

Questa ricorrenza rappresenta per la scuola un’importante opportunità educativa: un invito a trasmettere alle nuove generazioni il senso di appartenenza alla Repubblica, la gratitudine verso chi ha difeso la libertà e i valori democratici, e la consapevolezza che la pace è un bene prezioso da custodire ogni giorno.

Le classi, guidate dai docenti, hanno approfondito i principi fondanti della Costituzione italiana, soffermandosi in particolare sui concetti di: Pace, Unità, Servizio per il bene comune.

Gli studenti hanno espresso i propri pensieri attraverso disegni, poesie, cartelloni e brevi testi ispirati ai simboli della Patria, all’idea di unità nazionale e alla bellezza della bandiera italiana. Ogni elaborato ha raccontato, con semplicità e sincerità, l’emozione di sentirsi parte di una storia condivisa.

In ciascun plesso dell’Istituto si è svolto un momento simbolico di commemorazione: Esposizione della bandiera italiana, segno tangibile di identità e orgoglio nazionale, Lettura di brani e pensieri significativi da parte degli alunni, per dare voce ai valori della pace, della solidarietà e della memoria

In un clima di raccoglimento e consapevolezza, gli studenti hanno compreso che ricordare non significa solo guardare al passato, ma costruire ogni giorno un futuro fondato sul rispetto, sulla coesione e sulla speranza.

La Dirigente scolastica ha preso parte alla cerimonia cittadina presso il monumento ai Caduti, insieme alle autorità militari, civili e religiose. Il cerimoniale si è aperto con le note dell’Inno di Mameli, risuonate come un invito a custodire la memoria e a costruire insieme un futuro di pace.