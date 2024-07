Pubblico delle grandi occasioni, ieri sera, al teatro “Open” di Santa Ninfa che, dopo decenni, è stato restituito alla città. Per tutti i cittadini presenti è stato un momento storico ed emozionante, soprattutto per chi, negli anni, aveva assistito a iniziative proprio nel teatro all’aperto o, addirittura, partecipato all’Operazione Santa Ninfa, movimento che si creò per costruirlo. Al taglio del nastro c’era il sindaco Carlo Ferreri e la sua Giunta, insieme all’onorevole regionale Stefano Pellegrino. A seguire i cittadini presenti hanno potuto assistere a “Mot, istruzioni per diventare tiranno”, testo scritto e diretto da Giacomo Frazzita. La messa in scena ha inaugurato la VII edizione del “Sikano fest”.

