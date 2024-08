La generazione dei nati del ‘74 di Gibellina ha raggiunto un importante traguardo e lo ha celebrato in grande stile. Qualche giorno addietro, 61 dei 95 bambini di Gibellina che nacquero nel 1974 si sono riuniti per trascorrere insieme una serata all’insegna della musica, dei ricordi e della gioia di ritrovarsi, dopo tanti anni, in un clima di pura allegria e condivisione. Tre anni fa è stato fatto un primo tentativo nel riunire tutti, ma il periodo di Covid non ha consentito una massiccia partecipazione. Quest’anno l’evento si è svolto presso villa Puccio a Marinella di Selinunte su iniziativa di Rosamaria Mulè e Nino Verde. Riunire tutti i nati ’74 non è stata un’impresa facile, ma l’entusiasmo e la voglia di rivedersi hanno permesso di superare ogni ostacolo. Alcuni dei partecipanti sono tornati appositamente in Sicilia dopo tanto tempo, altri sono arrivati da Palermo, Corleone e Menfi. C’è stato anche chi non tornava a Gibellina da 24 anni e ha fatto di tutto per esserci.