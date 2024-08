Venerdì 9 agosto, ore 21, presso lo spazio culturale Civic di Mazara del Vallo verrà presentato il libro di Graziella Zizzo ” La vita è altrove”. Dialogherà con l’autrice Maria Grazia Lala, esperta in comunicazione e scrittrice; letture ed interpretazione a cura di Giordana Firenze, musiche di Salvatore Vivona. Il libro dà voce a donne e figli di famiglie di mafia che chiedono un aiuto terapeutico, per riuscire a rompere con la loro appartenenza mafiosa. Voci per tanto tempo mute che ora raccontano di un mondo sconosciuto. Le loro storie si intrecciano con riflessioni sulle trasformazioni in atto all’ interno delle famiglie di mafia parallelamente a quelle che stanno attraversando la cultura.

siciliana.

