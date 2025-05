Torna anche quest’anno la rassegna letteraria “Morsi & sorsi di libri”, giunta alla sua sesta edizione. L’evento si terrà nella splendida cornice di Porta Nuova a Marsala, nello spazio esterno del locale “Morsi & sorsi”, dal 30 maggio al 13 giugno 2025, e promette come sempre di coniugare il gusto della lettura con importanti spunti di riflessione, grazie al contributo di numerosi partner culturali e autori di rilievo, importanti e stimati. La rassegna è ideata e promossa da “Morsi & sorsi di Sicilia”, “Libera – Marsala Vito Pipitone”, “Il Rumore delle idee” e si avvale del supporto di sponsor come Assud, Castellinaria, Cantine Fina, e l’azienda agricola Pietro Pulizzi. L’obiettivo resta quello di promuovere il libro come strumento di dialogo e riflessione, intrecciandolo con il piacere della convivialità.

PROGRAMMA E OSPITI

Venerdì 30 maggio 2025, ore 18.00

Ad aprire la rassegna sarà Rosita Manuguerra con il suo romanzo “Malanima”, pubblicato da Feltrinelli. L’autrice, già nota per la sua scrittura viscerale e intimista, ci conduce in una narrazione intensa che affronta il dolore e la rinascita femminile. Un libro che parla di identità, resistenza emotiva e riscoperta del sé.

Dialogherà con l’autrice Andreana Patti, Avvocata ed ex amministratrice del comune di Trapani con delega alle Pari Opportunità.

Mercoledì 11 giugno 2025, ore 21.00

Il secondo appuntamento vedrà protagonista Luigi de Magistris, ex magistrato ed ex sindaco di Napoli, con il libro “Poteri occulti” (PaperFIRST). In questo saggio-denuncia, De Magistris esplora gli intrecci tra politica, giustizia e poteri deviati, raccontando le sue esperienze professionali e il prezzo pagato per la sua integrità. Il libro è un affondo nelle zone d’ombra della democrazia italiana. A dialogare con lui sarà l’Avvocato Giovanni Gaudino. Un evento in collaborazione con ANM.

Giovedì 12 giugno 2025, ore 21.00

L’appuntamento successivo vedrà Giacomo Salvini, giornalista de “il Fatto Quotidiano”, presentare “Fratelli di Chat” (Editori Laterza), un’inchiesta lucida e documentata sull’ascesa politica di Giorgia Meloni e del suo entourage. Salvini ricostruisce, attraverso messaggi, rapporti e dinamiche digitali, la trama comunicativa che ha portato Fratelli d’Italia al governo, sollevando importanti interrogativi sul ruolo delle piattaforme digitali nella politica contemporanea. A moderare l’incontro sarà il giornalista Vincenzo Figlioli.

Venerdì 13 giugno 2025, ore 18.00

La rassegna si chiuderà con la presentazione del libro “L’uomo che uccise Mussolini” (Piemme) di Raffaele Di Placido (co-conduttore di “Una Giornata Particolare” su LA7), con prefazione di Aldo Cazzullo. Il saggio storico ricostruisce la figura di Walter Audisio, il partigiano che eseguì la condanna a morte di Benito Mussolini, e fa luce sulle contraddizioni, omissioni e manipolazioni che hanno circondato per decenni questo episodio cruciale della Resistenza italiana. Un testo che riaccende il dibattito su verità storica e memoria collettiva. A conversare con l’autore sarà la Professoressa Giuliana Zerilli. Un evento in collaborazione con ANPI.

La rassegna è realizzata in collaborazione con la Libreria Mondadori di Marsala, media partner come Itacanotizie.it, C’èInCittà, MarsalaLive.it, Marsala C’è e LaTr3. Un lavoro corale che dimostra quanto sia vivo e fertile il tessuto culturale del territorio marsalese.

Questa sesta edizione di “Morsi & Sorsi di Libri” si preannuncia come una delle più ricche e significative, con autori di rilevanza nazionale, libri di grande spessore e temi che spaziano dalla narrativa alla politica, dalla storia alla giustizia. Un invito aperto alla cittadinanza e ai visitatori: quattro appuntamenti imperdibili, in cui la lettura diventa esperienza condivisa.

AUTORE. Patrizia Vivona