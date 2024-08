Cinquant’anni dalla licenza liceale ottenuta nel 1974. È il traguardo che hanno festeggiato gli ex alunni della 3 B del Liceo Classico “G. Pantaleo” di Castelvetrano, che si sono ritrovati insieme presso il baglio Trinità. La location è stata scelta non a caso, perché tra gli alunni dell’epoca c’era Stefano Saporito, oggi proprietario del baglio. Con commozione e gioia gli ex alunni hanno ripercorso i momenti più indimenticabili del periodo scolastico. All’incontro era prevista la partecipazione della docente Angela Calabrese Liotta che ha accompagnato il gruppo di studenti negli anni del Ginnasio, lasciando in ciascuno un segno indelebile della sua brillante cultura, della sua creatività e della sua grande umanità. Per un imprevisto la professoressa Calabrese non ha potuto partecipare. All’appello hanno risposto: Ignazio Calandrino, Celestino Cardinale, Romy Gianfala, Vittorio Di Natale, Tonino La Rosa, Giampiero Triolo, Ettore Signorello, Quintino Paola, Angelo Tamburello, Rosa Parisi, Margherita Leone, Giuseppe Guarino, Mario Palminteri, Mario Di Bella e Stefano Saporito. Un pensiero è stato rivolto alla memoria di Mario Dattolo, Agostino Gentile, Salvatore Orlando, ex compagni che oggi non ci sono più.

AUTORE. Redazione