Giuseppe Vinciguerra, 46 anni, originario di Palma di Montechiaro, dal 4 novembre sarà il nuovo Segretario del Comune di Castelvetrano. Lo ha nominato il sindaco Giovanni Lentini. In carriera dal 2011, Vinciguerra ha iniziato come Segretario nel Novarese, in Piemonte, poi dal 2013 è in Sicilia. È stato Segretario comunale a Salaparuta, per alcuni mesi anche a Gibellina e poi in alcuni Comuni dell’Agrigentino: Naro, Raffadali, Palma di Montechiaro ed è attualmente al Comune di Aragona. Nella sua carriera anche l’esperienza di Segretario a San Biagio Platani durante la gestione della Commissione prefettizia e come sovraordinato al Comune di Mistretta. Attualmente è anche componente dell’organismo di liquidazione del Comune di Licata. attualmente è ad Aragona. Esperienza come segretario a San Biagio Platani e sovraordinato Comune di Mistretta. Cinzia Gambino. Componente della Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Licata. A Castelvetrano Vinciguerra prende il posto di Cinzia Gambino.