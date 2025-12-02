L’obiettivo è quello di promuovere la lettura tra i più piccoli: meno cellulari e tablet in mano e più pagine da sfogliare. Si chiama “Giufà nella Valle del Belìce”, il festival promosso da un cartello di associazioni ed enti (Fondazione Orestiadi, soprintendenza ai beni culturali di Trapani, rete BiblioTP, i Comuni di Gibellina, Campobello di Mazara, parco archeologico di Segesta e CoopCulture). Il percorso è iniziato nel 2021 e sta proseguendo ancora oggi. L’iniziativa gratuita è rivolta ai bambini dai 6 ai 10 anni, e prevede letture animate e laboratori a partire dai racconti popolari siciliani raccolti da Giuseppe Pitrè sulla figura di Giufà, sino alle più recenti pubblicazioni di albi illustrati e libri del protagonista di storie comiche.
Ecco gli appuntamenti sul territorio. Gibellina: mercoledì 3 e 10 dicembre, alla biblioteca “Gesualdo Bufalino”, dalle ore 15,30 alle 17,30; giovedì 11 dicembre, alla Fondazione Orestiadi. Prenotazione obbligatoria 3489125566, 0924985609, 0924985608. Campobello di Mazara: martedì 2, giovedì 11 e lunedì 15 dicembre, alla biblioteca comunale, dalle 15,30 alle 17,30. Prenotazioni obbligatorie: 0924985609, 0924933507. Già alcuni appuntamenti sono stati svolti sia a Gibellina che al Parco archeologico di Segesta. L’iniziativa rientra anche nel quadro del progetto “Trame narrative – Città che legge 2024”, realizzata con il sostegno del Centro per il libro e la lettura.
AUTORE. Patrizia Vivona