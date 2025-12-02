L’obiettivo è quello di promuovere la lettura tra i più piccoli: meno cellulari e tablet in mano e più pagine da sfogliare. Si chiama “Giufà nella Valle del Belìce”, il festival promosso da un cartello di associazioni ed enti (Fondazione Orestiadi, soprintendenza ai beni culturali di Trapani, rete BiblioTP, i Comuni di Gibellina, Campobello di Mazara, parco archeologico di Segesta e CoopCulture). Il percorso è iniziato nel 2021 e sta proseguendo ancora oggi. L’iniziativa gratuita è rivolta ai bambini dai 6 ai 10 anni, e prevede letture animate e laboratori a partire dai racconti popolari siciliani raccolti da Giuseppe Pitrè sulla figura di Giufà, sino alle più recenti pubblicazioni di albi illustrati e libri del protagonista di storie comiche.