L’attesa è durata un pomeriggio intero tra tensione, dati che rimbalzavano dalle sezioni elettorali al comitato di via Virgilio Titone ma, alla fine, il verdetto è arrivato poco prima delle ore 22: Giovanni Lentini è il nuovo sindaco della città di Castelvetrano. Lentini l’ha spuntata con 6.277 voti, ossia il 40,9% distaccando il contendente Salvatore Stuppia che si è fermato a 3.415 voti (22,2%). Vittoria a primo turno, dunque, quando in molti, visto 7 candidati a sindaco, la davano come opzione esclusa. E, invece, la sorpresa è arrivata a tarda sera col tam tam di telefonate tra i rappresentanti di lista e il quartier generale di Lentini dove caldo e tensione l’hanno fatta da padrone. Gli ultimi dati poco dopo le 21,30 e poi un lungo applauso ha salutato l’elezione di Lentini. «È una vittoria che dedico ai miei concittadini – ha detto Lentini – ora dobbiamo mettere mani alla macchina amministrativa». Per il momento di festa alla sezione di Lentini sono arrivati l’onorevole Nicola Catania, l’assessore regionale Mimmo Turano e il segretario provinciale FdI Maurizio Miceli. Giovanni Lentini ha seguito lo spoglio tutto il pomeriggio presso il suo comitato elettorale. Al suo fianco la moglie Kathya e le figlie Gaia e Giada.

A spoglio ultimato è da registrare il flop del sindaco uscente Enzo Alfano che ha totalizzato 676 voti, ossia il 4,4%. A CastelvetranoSelinunte.it, oggi pomeriggio con lo scrutinio ancora in corso, Alfano ha detto: «I dati sino ad ora resi pubblici non premiano il lavoro svolto, parte di quello che abbiamo fatto si vedrà negli anni prossimi e il lustro sarà di altri. Penso, ad esempio, i nuovi lavori al cimitero». Salvatore Ficili (Castelvetrano semplice e Libertà) ha totalizzato 1.192 voti (7,8%), mentre Salvatore Gancitano (Per Castelvetrano La svolta) ha totalizzato 1.140 voti (7,4%). Ultimo per voti Maurizio Abate con 112 voti (0,7%).

