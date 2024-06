L’avvocato Giovanni Lentini da stamattina è ufficialmente il nuovo sindaco di Castelvetrano. La proclamazione è avvenuta stamattina presso la biblioteca comunale di via Garibaldi, dinnanzi al giudice del Tribunale di Marsala Francesco Giardina e ad Agata Fontana, presidente della prima sezione elettorale. Ad accompagnare Lentini c’era la moglie Kathya Ziletti, gli assessori già designati, alcuni consiglieri eletti, amici e simpatizzanti. In corteo lungo via Garibaldi il neo sindaco ha raggiunto palazzo Pignatelli per il passaggio di consegne e della fascia tricolore con l’uscente Enzo Alfano. L’avvocato Lentini ha ringraziato Alfano per il lavoro svolto «in un momento difficile per il Comune». Lentini ha parlato anche di continuità col lavoro svolto da Alfano: «Le interruzioni sono sempre drammatiche – ha detto l’avvocato – lavoreremo arricchendo il percorso d’amministrazione col contributo di associazioni e di chi vorrà mettersi a disposizione per il bene della città».

AUTORE. Max Firreri