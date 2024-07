Giacomo Elia è il nuovo presidente del Lions club di Castelvetrano. Elia prende il posto dell’uscente Salvatore Monteleone. La cerimonia del passaggio della campana è avvenuta presso il baglio Trinità di Castelvetrano, alla presenza, tra gli altri, del Governatore del Distretto 108YB Daniela Macaluso, dei sindaci di Castelvetrano e Campobello, don Nicola Patti e don Giacomo Putaggio. Durante la cerimonia sono entrati come nuovi soci Vincenzo Pisciotta, Maria Cristina Torrente, Giovanni Paolo Tumminello e Giuseppe Vaiana. Sono stati anche conferiti due Melvin Jones Fellow (la più alta onorificenza lionistica per la dedizione al servizio umanitario) ai consiglieri Maurizio Frangiamore e Francesco Ciravolo.

Tra le attività condotte dal Club di Castelvetrano sotto la presidenza di Monteleone ci sono stati gli incontri promossi nelle scuole cittadine per trattare il tema di studio internazionale “Changing The World” (cambiare la comunità per cambiare il mondo). Agli studenti vincitori del progetto “Energy school”) (d’intesa con l’azienda Energia Italia) è stata data la possibilità di fare uno stage di un mese presso l’azienda che ha sede a Campobello di Mazara. Premi a Siria Pellegrino e Irene Pia Anselmi del Liceo Scientifico.

AUTORE. Redazione