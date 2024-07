Il furto di due notti addietro al magazzino del Consorzio di bonifica “Agrigento 3” in contrada Seggio a Castelvetrano metterà a rischio la campagna irrigua per gli agricoltori ora preoccupati perché si allungheranno i tempi per le riparazioni alla condotta. Rosy Milazzo del gruppo consiliare “Castelvetrano civica” condanna «fermamente» quanto è avvenuto e chiede un intervento urgente «affinché gli autori del fatto vengano assicurati all’autorità giudiziaria». Le mancate piogge e la difficoltà nei tempi per l’erogazione dell’acqua del Consorzio, complice anche le rotture di alcune condotte colabrodo, anche quest’anno metteranno in difficoltà la campagna irrigua per gli agricoltori. Per lunedì mattina, con inizio alle ore 8, è previsto un sit-in di protesta davanti gli uffici del Consorzio in contrada Seggio. «Incontreremo i vertici del Consorzio – spiega Enza Viola, referente della Consulta spontanea degli agricoltori – e chiederemo quali interventi vorranno mettere in atto».