Giornalisti e amici hanno ricordato, ieri sera ad Erice, Alessandro Vento, il giornalista trapanese scomparso un anno fa dopo una lunga malattia, autentico “pioniere” della stampa online e della rivoluzione digitale messa in atto all’interno dei maggiori quotidiani italiani ed esteri. A ricordarne la figura, l’ex presidente dell’Ordine dei giornalisti della Sicilia Vittorio Corradino, il manager Mario Parroco, che con Vento è stato fondatore di alcune delle società che hanno operato nell’editoria online, e Danilo Gianformaggio, amico di infanzia del giornalista trapanese. A ricordare il lavoro svolto da Vento all’interno della trasformazione digitale degli ex quotidiani Gedi, anche l’intervento del direttore di Kataweb ed ex vicedirettore di Repubblica Online, Massimo Razzi.

AUTORE. Redazione