Un incontro per le aziende del comparto agricolo, durante il quale si parlerà di formazione e delle esigenze delle imprese. A promuoverlo per domani – mercoledì 1° ottobre, ore 18 all’ex convento dei Minimi a Castelvetrano – è stata l’Amministrazione comunale. A presiederlo sarà l’assessore Salvatore Ingrasciotta. La Sicilia in questi anni sta affrontando una grave emergenza idrica, la quale ha messo a dura prova il settore agricolo e ha portato gli agricoltori siciliani ad affrontare difficoltà causate principalmente dalla siccità che ha ridotto la produzione e ha danneggiato le colture. L’incontro è aperto a tutti.