“L’amicizia tra giochi e colori” è il titolo dell’iniziativa che si è svolta sabato scorso al sistema delle piazze di Castelvetrano, nell’ambito delle iniziative per il santo patrono. La giornata è stata celebrata al termine del catechismo che ha visto impegnati i bambini tutto l’anno in parrocchia chiesa madre. A guidarli il “Postural center” di Francesca Velardo e il suo staff. In piazza si è assistito a una competizione tra giochi di squadra, pilates e attività grafico/pittoriche.

L’evento ha permesso sia ai giovani che agli adulti di riappropriarsi degli spazi della città, confrontarsi in sane competizioni, mettersi in gioco e socializzare tra gruppi di età diverse. «Ringraziamo don Giuseppe Undari, l’azienda Clemente, l’Uciim, la ditta “Lanzoni & Mandina”, i catechisti (Vincenzo Bonafede, Concetta Santangelo, Margherita Lercara, Nadia Gambino, Caterina Lipari, Lea Titone, Nunziatina Agosta, Enza Filardo, Anna Maria Agate, Antonella Calcara), i genitori e i ragazzi stessi», hanno ribadito gli organizzatori.

AUTORE. Redazione