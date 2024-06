C’erano anche le farine dei grani antichi prodotte dal mugnaio castelvetranese Filippo Drago dell’azienda “Molini del ponte” tra le eccellenze italiane protagoniste della 68a edizione del “Summer Fancy Food Show”, il più grande evento commerciale dedicato alle specialità alimentari del Nord America. Tra gli addetti ai lavori questo evento viene considerato l’olimpo dei saloni del food a livello mondiale. «Ho partecipato all’hotel Pierre alla serata di gala organizzata da ICE, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Una vetrina davvero d’eccezione per presentare le eccellenze italiane». Alla serata hanno preso parte, tra gli altri, il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida, l’ambasciatrice Mariangela Zappia, il console generale Fabrizio Di Michele. Nel contesto dell’evento è stata presentata ufficialmente la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’Unesco.

In occasione dell’evento è stata premiata Beatrice Ughi, CEO di “Gustiamo”, attività operativa nel Bronx da 25 anni, azienda che della “Molini del Ponte” è un importatore e promuove nel mercato USA tantissime eccellenze agroalimentari italiane, compresa la pasta e la farina di Filippo Drago. «Per “coltivare” l’italianità supportiamo anche i figli degli imprenditori che seguiamo per farli venire a New York e per far capire loro il lavoro dei genitori – ha detto la Ughi all’Ansa – la nostra reputazione si è rafforzata. Siamo indipendenti e i nostri clienti amano veramente i prodotti che promuoviamo».