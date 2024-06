Festa a Castelvetrano per nonna Nicolina che ieri ha spento le sue cento candeline insieme alle persone più care, che racchiudono insieme 4 generazioni. Ai festeggiamenti ha preso parte anche il sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano.

Nicolina Trinca con alle spalle 100 anni di storia, rappresenta la perfetta donna dedita alla famiglia. Sposata con Antonino Liborio Cammarata, ha aiutato il marito nella vita di campagna, e quando nel 2006 è rimasta vedova, ha continuato ad occuparsi della casa e della famiglia.

Nonostante la sua fragilità fisica, la sua mente non smette di sorprendere per lucidità e oculatezza. Insieme ai figli, Rosario e Teresa, ha vissuto una vita piena di amore e serenità, abbracciandone tutte le gioie; dal diventare nonna di 5 nipoti, Antonino Liborio, Vincenzo, Maicol, Nicol, ed ancora Antonino Liborio, a bisnonna di Aurora e Giuseppe Enea.

La sua passione sono sempre state le piante, la pazienza nel prendersene cura, non la fa desistere da continuare ad occuparsi di loro, in completa autonomia. Nonna Nicolina, pretende la sua indipendenza, e proprio per questo non vuole cedere a farsi preparare il cibo, cosa che ancora fa con dimestichezza e genuinità. Quelle che raccontiamo sono generazioni di uomini e donne di altri tempi, in cui la famiglia era il cuore pulsante della casa, e i valori ancorati nella mente di questi nonnini ci aiuti a sperare che i più importanti non vadano mai persi.

AUTORE. Patrizia Vivona