No ai falò in spiaggia così come deciso dall’ordinanza firmata dal sindaco Giovanni Lentini. Ma sull’arenile di Triscina sarà possibile trascorrere la notte di Ferragosto con amici, griglia e carne arrostita come da tradizione. Per molti non mancherà la tradizionale fornacella a carbone e, proprio per questo, viene chiesta particolare attenzione nell’utilizzo, vista la presenza di tizzoni di carbone ardente. Soprattutto a fine grigliata è fatto divieto di svuotare il carbone in buche improvvisate nella sabbia e poi coperte o spegnerlo con l’acqua e poi svuotare la fornacella nei sacchetti dell’immondizia. La “Sager”, al fine di evitare abbandoni indisciplinati, ha sistemato lungo l’arenile di Triscina sette postazioni con bidoni rossi di ferro che possono essere utilizzati esclusivamente per i tizzoni di carbone e la cenere. Insieme ai bidoni saranno anche installati i trespoli per la normale raccolta differenziata.





AUTORE. Redazione