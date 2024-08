Un gruppo di ex studenti campobellesi, che nell’anno scolastico 1966/1967 frequentavano la quinta elementare dell’istituto cittadino col maestro Corso, si è ritrovato insieme per ricordare i tempi trascorsi sui banchi di scuola. L’occasione del ritrovarsi insieme in questo periodo estivo è stato offerto dal periodo di ferie durante il quale alcuni ex compagni che vivono fuori Sicilia tornano in paese per le vacanze. In effetti il legame di quella quinta elementare anno 66/67 non si è mai disciolto. Gli ex compagni hanno sempre mantenuto rapporti d’amicizia e d’affetto e anche quest’anno hanno voluto fare la “rimpatriata” ritrovando in un locale di Tre Fontane per una pizza condivisa insieme. Tra i presenti: Francesco Di Pietra, Salvatore Tumminello, Fortunato Balistreri, Vincenzo Leone, Andrea Giorgi, Gaspare Passanante, Giuseppe Luppino, Baldassare Tramuta, Girolamo Marchese, Antonino Bono, Giuseppe Puccio, Leonardo Ingrasciotta.

