La famiglia Tedesco, Essepiauto ed Ewiva domani 26 novembre a Mazara del Vallo, inaugureranno la nuova stazione di ricarica ultra-veloce per veicoli elettrici, la cerimonia si terra alle ore 11:30, in via Giovanni Lozano.

L’evento celebra un importante traguardo per la mobilità sostenibile nel territorio, reso possibile dalla collaborazione tra Essepiauto ed Ewiva, la joint venture di Enel X-Way e Gruppo Volkswagen, con il supporto dell’Amministrazione comunale.

La stazione, dotata di infrastrutture di ultima generazione, rappresenta una soluzione strategica per residenti e turisti, rispondendo alla crescente domanda di mobilità elettrica.

La cerimonia vedrà la partecipazione del Sindaco Salvatore Quinci, che insieme ai rappresentanti delle realtà promotrici taglierà il nastro inaugurale.

AUTORE. Patrizia Vivona