Sei pompe di calore sono state donate da “Energia Italia srl” al Comune di Campobello di Mazara . «Ancora una dimostrazione di vicinanza all’Amministrazione da parte di “Energia Italia”, azienda leader nel settore delle energie rinnovabili. Non posso che ringraziare l’amico, nonché presidente e CEO, Battista Quinci per la sua vicinanza e collaborazione con l’amministrazione che mi onoro di rappresentare», ha detto il sindaco.

«Il nostro obiettivo è sempre stato quello di sostenere le comunità locali e facilitare la transizione verso un’energia più pulita e sostenibile – ha affermato Andrea Chiovo, membro del team legale di “Energia Italia” – siamo felici di poter supportare il Comune in questo percorso e speriamo che questa donazione possa contribuire al benessere dei lavoratori e dei cittadini e servire come modello per altre iniziative future».