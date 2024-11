In occasione dell’elezione del nuovo segretario Cisl Palermo Trapani, Il segretario generale della Uil Trapani Tommaso Macaddino rivolge, a nome di tutta la segreteria provinciale, un augurio di buon lavoro alla neo eletta segretario generale della Cisl Palermo Trapani e ai componenti della segreteria Massimo Santoro e Antonio De Bardi.

“Le tante criticità del territorio trapanese, l’interesse comune a tutelare lavoratori e lavoratrici e le azioni

per la promozione dello sviluppo e dell’occupazione – afferma Macaddino – ci fanno auspicare un dialogo

produttivo e percorsi congiunti per il raggiungimento degli obiettivi comuni, mai venuti meno pur nelle

differenze che caratterizzano le nostre sigle”.

Federica Badami subentra a Leonardo La Piana, che è stato eletto recentemente nuovo segretario generale della Cisl Sicilia.

41 anni, diplomata presso il liceo psico-pedagogico “A. De Cosmi” di Palermo che, a diciannove anni, nel 2002, ha iniziato a lavorare al Caf Cisl di Palermo come assistente fiscale. All’inizio della sua attività ha coadiuvato il responsabile zonale e quello comunale nella sede di Misilmeri per poi ricoprire, per lo stesso Caf, anche il ruolo di responsabile del personale.

AUTORE. Patrizia Vivona