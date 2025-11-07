L’Istituto comprensivo “Giuseppe Di Matteo” di Castelvetrano ha aderito al Progetto Lions Kairós, un’iniziativa educativa e culturale che promuove l’inclusione, la valorizzazione della diversità e la crescita umana e sociale degli studenti. A coinvolgere l’Istituto guidato da Vania Stallone è stato il Lions Club Castelvetrano presieduto da Agata Calandro. Il Progetto “Kairós” è stato riconosciuto come Service di rilevanza nazionale dal Lions Club International per il triennio 2023–2026, a testimonianza del suo valore e del suo impatto positivo nelle scuole italiane.

La filosofia del progetto si fonda sul concetto greco di Kairós, che indica il “tempo opportuno”: un momento prezioso in cui agire con consapevolezza per costruire una società più inclusiva, empatica e rispettosa delle differenze. Attraverso il metodo dell’integrazione al contrario, gli studenti normodotati sono invitati a mettersi nei panni dei compagni con difficoltà, sviluppando così una profonda sensibilità verso la diversità. «Siamo orgogliosi di intraprendere questo percorso – ha dichiarato la dirigente scolastica Stallone – perché crediamo fermamente che l’educazione all’inclusione sia una delle missioni più nobili della scuola contemporanea. Il Progetto Kairós ci offre l’occasione concreta per coltivare nei nostri studenti il rispetto, la solidarietà e la bellezza della diversità».