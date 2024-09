Si sono incontrati a 42 anni dall’anno – era il 1982 – in cui hanno conseguito il diploma magistrale presso l’istituto “Giovanni Gentile” di Castelvetrano. La serata convivale è avvenuta tra gli ex alunni della IV sezione C. Non tutti erano presenti perché alcuni abitano in Nord Italia e, quando è stato organizzato l’incontro, non è stato possibile loro tornare in Sicilia. «Per chi abitiamo a Castelvetrano ci siamo presi l’impegno di vederci almeno una volta al mese – dice Mariella Mauro – occasione per ricordare i bei tempi spensierati trascorsi tra i banchi di scuola». Alla serata conviviale sono stati presenti: Mariella Mauro, Annalisa Pompei, Lella Triolo, Rossella Cataldo, Rita Aguanno, Serafina Candela, Katia Nastasi, Giuseppina Pisciotta e Carmela Turnaturi.

AUTORE. Redazione