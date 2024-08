Sono passati 41 anni da quando hanno lasciato i banchi di scuola per intraprendere il lavoro o gli studi universitari. E, come oramai tradizione vuole, anche gli ex alunni della quinta sezione D dell’Istituto tecnico commerciale “G. B. Ferrigno” di Castelvetrano si sono ritrovati dopo 41 anni. Correva l’anno scolastico 1983-1984 quando, quelli che oggi si sono ritrovati a distanza di decenni, frequentavano l’istituto superiore a Castelvetrano. E nell’occasione dell’incontro sono stati ricordati proprio quei momenti tra studio e spensieratezza. Al termine della serata il tradizionale momento con la torta, dove attorno si sono ritrovati: Guido Bertoglio, Vincenzo Bonura, Caterina Margiotta, Concetta Maltese, Vita Barruzza, Anna Maria Stallone, Vito Firreri, Franca Luppino, Rossella Ditta, Fortunato Clemente, Bruno Lombardo e Francesco Scaturro.

AUTORE. Redazione