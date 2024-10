Domenica 6 ottobre, alle 9 è previsto un raduno al Castello Grifeo per iniziare una passeggiata di circa 3 km tra andata e ritorno.

Ad organizzare la giornata che prevede prima una visita guidata al museo del Castello Grifeo, Il Club per l’UNESCO di Castelvetrano Selinunte in collaborazione con il Prima Archeologia e la Fondazione Sebastiano Tusa.

La passeggiata archeologica e paesaggistica, verrà fatta nella Contrada Stretto (Partanna) esempio della “civiltà dei fossati”: cavità, scavate nella calcarenite e forse utilizzate per scopi irrigui e cultuale, risalenti all’epoca neolitica.

In questa area sono stati ritrovati manufatti in ceramica, resti di flora e fauna, strati di cenere e segni di fuoco. In un deposito funerario di una grotticella, è stato ritrovato il più antico volto del Bèlice: il “cranio trapanato”, un esempio di pratica chirurgica dell’Italia preistorica, rivenuto nel 1988 durante una campagna di scavo della Soprintendenza per i Beni culturali di Trapani diretta dall’archeologo Sebastiano Tusa.

Nella stessa area sono state rinvenute diverse tombe che è possibile visitare. Molto suggestiva la visita alla polla d’acqua (pozzo sacro).

Il luogo è completamente allo stato naturale, quindi è consigliabile indossare abbigliamento adatto, scarpe da trekking e pantaloni lunghi.

PROGRAMMA

AUTORE. Patrizia Vivona