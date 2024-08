Tolleranza zero del Comune nei confronti dei contribuenti che non hanno ancora pagato le tasse comunali, i cosiddetti morosi che non possono o non vogliono mettersi in regola coi pagamenti. Lo scorso luglio il consiglio comunale ha modificato il regolamento per la rateizzazione e la compensazione delle entrate comunali, dando la possibilità ora ai cittadini di richiedere il pagamento rateizzato dei debiti tributari ed extratributari senza presentare obbligatoriamente la polizza fideiussoria. Un’opportunità che viene data al fine di regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti del Comune. Come già si conosce le casse comunali non sono floride e l’ente deve incassare cifre non di poco conto come tasse comunali per le quali sono stati emessi i dovuti avvisi. Ora l’Amministrazione comunale, dopo la modifica del regolamento, ha deciso di imporre tolleranza zero. Chi non paga i debiti nei confronti dell’ente o almeno ha avviato l’iter per la rateizzazione entro il 30 settembre rischia di aver recapitato i procedimenti cautelari ed esecutivi previsti dalla vigente normativa in materia. «Laddove necessario saranno anche attivate le procedure di pignoramento, per l’equivalente dell’importo del debito, dei conti correnti bancari e/o postali», chiariscono dall’Ufficio tributi del Comune.