Il giro di boa è avvenuto a 14 anni, quando il calcio era il solo sport che praticava. Allenamenti, partite con gli amici e il sogno, come tutti gli adolescenti, di raggiungere da calciatore le squadre che contano. A Giorgio Tallarita, trapanese, oggi sedicenne, invece, è stata la danza classica a folgorarlo. Un percorso tutt’altro che messo in conto e che nel 2022 l’ha portato a iscriversi al Liceo Coreutico di Trapani (l’unico in provincia di Trapani) e a fare della danza classica la sua prima passione. Da pochi giorni Giorgio Tallarita ha ricevuto il risultato delle audizioni dell’Ente Luglio Musicale Trapanese per la produzione del balletto dedicato a Petr Ciajkovskij: primo – ex aequo con un altro ragazzo – nella graduatoria dei 13 ballerini reclutati. La sua è una breve ma già brillante carriera. «Ho iniziato a ballare all’età di 6 anni le danze latino-americane – racconta – poi è stato il tempo del calcio dove potevo fare carriera ma a 14 anni ho avuto l’opportunità di entrare al Liceo Coreutico che si apriva a Trapani e così è iniziata il mio percorso nella danza classica». A casa di Giorgio Tallarita si è sempre respirata aria di sport. Il papà Giuseppe è insegnante di educazione fisica e per loro figli (c’è anche il fratello Gioele) le opportunità di praticare discipline sportive non sono mai mancate.

La danza classica è una disciplina spesso abbinata al mondo femminile, «ma per noi uomini ci sono immense possibilità – ammette Giorgio Tallarita – e poi i giudizi frettolosi degli altri poco mi importano, perché quando hai obiettivi chiari nella testa vai avanti verso quella direzione». In proporzione i maschi che si avvicinano al mondo della classica sono davvero pochi rispetto alle donne. «Per praticare la danza classica ci vuole determinazione – racconta il giovane ballerino – se ti abbatti subito davanti agli ostacoli non vai da nessuna parte». A partire dagli allenamenti: Giorgio Tallarita dedica più di 3 ore al giorno alla danza (frequenta anche la “Classic Ballet School” di Sandra Giorgietti e Giorgia Alestra) e poi abbina anche la palestra per la preparazione fisica. Una volta che torna a casa dopo gli allenamenti, ripassa gli esercizi: «la tentazione di mangiare di più è sempre dietro l’angolo – racconta – ma, se vuoi raggiungere obiettivi, devi fare sacrifici e rinunciare a qualcosa».

E i risultati, lo sa bene il giovane ballerino, arrivano. L’ultimo è il terzo posto nella danza classica al concorso “International Talent Award” di Cattolica, l’evento che richiama talenti da tutto il mondo. In questa kermesse Giorgio Tallarita ha conquistato anche il secondo posto nella danza contemporanea. Guarda avanti questo giovane ballerino che sa bene come il suo futuro è fuori la Sicilia: «Il mio sogno? Entrare in un Accademia e poi in una Compagnia e diventare, magari, primo ballerino. So che è un percorso non semplice ma il mio impegno non mancherà».

AUTORE. Max Firreri