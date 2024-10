Piogge abbondanti e stesso copione degli altri anni: la piena del fiume Belìce trascina a mare tutto ciò che non è stato rimosso dal letto del fiume e così le spiagge di Triscina e Tre Fontane si sono riempite di canne e rifiuti di qualsiasi genere. «Siamo costretti a subire le conseguenze dello straripamento dei fiumi Modione e Belìce, avvenuto probabilmente durante l’ondata di scirocco della settimana scorsa – spiega il sindaco di Campobello di Mazara Giuseppe Castiglione – e così le condizioni igienico-sanitarie dell’intero arenile sono state compromesse». A vedere non è un bello spettacolo e sarà difficile che la natura stessa, con altre mareggiate, possa ripulire l’arenile. «Ho immediatamente incaricato l’architetto Antonio Giarraputo, responsabile comunale del settore territorio e ambiente, affinché attivi tutte le procedure necessarie al fine di bonificare l’arenile – ha detto Castiglione – interessando gli enti del Bacino competenti alla manutenzione e alla pulizia dei fiumi, le cui foci si trovano nel territorio del Comune di Castelvetrano». Castiglione, dunque, chiede che gli altri enti si attivino a impegnarsi nel togliere i rifiuti, «in caso contrario – spiega – ci riserviamo di agire direttamente in via sostitutiva, avanzando tuttavia una richiesta di risarcimento danni». Ma nel caso in cui dovrà intervenire il Comune ci sarà da capire con quali fondi.

AUTORE. Redazione