Nonostante sia chiaro che ogni lavoro è nobile, molti ne ricercano la soddisfazione emotiva per permettere a questo di diventare il fine di un percorso e non il mezzo. Dopo anni di studio e corsi professionali a Catania e a Milano, da tre anni Serena Cucchiara si occupa di servizi fotografici di MATERNITY e NEW BORN, due percorsi nella vita di una famiglia che hanno la meravigliosa pretesa di essere il momento più bello della vita di una famiglia che nasce.

Ha rinunciato alla poltrona da ragioniera, per inseguire quello che inizialmente sembrava solo un hobby; alla nascita del suo primo bambino, infatti Serena, ha acquistato la sua prima reflex, un modo per immortalare quel fantastico mondo con cui veniva per la prima volta a contatto, fermare quei momenti magici nel tempo e nella memoria. Valentino ha oggi 8 anni e la sua nascita ha scatenato in Serena, la voglia di permettere ad ogni madre di fermare emozioni che scorrono via troppo in fretta, di congelare attimi che non torneranno mai più, grazie alla fotografia, mezzo per fermare un ricordo e imprimerlo nell’anima.

Aveva un sogno, ma anche un obiettivo, che l’ha portata a prendere decisioni importanti, come quella di abbandonare il “posto sicuro” per far spazio ad un mondo comunque abbastanza ignoto, iniziando un percorso che pretendeva della basi solide per rapportarlo alla realtà, un viaggio delicato e magico che il tempo non potrà mai cancellare. Serena si considera una “Fotografa di Famiglia” perchè, spinta dal suo amore per questo mondo, entra nella vita di persone che desiderano avere un ricordo incancellabile di un momento importante. Non ha un laboratorio, i suoi attrezzi da lavoro si spostano di casa in casa, per permettere alle famiglie di non allontanarsi dalla bolla magica di un momento prezioso.

Ha studiato fasi e momenti importanti, un ambiente familiare, la creazione di un set shooting e la fase di addormentamento del piccolo nel New Born, che lo rilasserà e permetterà di lavorare in un ambiente rilassato e ovattato. La sua attenzione ricade anche sulle tecniche di sicurezza e prevenzione: dai guanti, alle mascherine per rendere sicuro un ambiente immacolato quale alcova del bimbo protagonista dei suoi servizi.

Vive a Castelvetrano ma si occupa di servizi in tutto il Belice. I suoi scatti iniziano anche PRIMA nel servizio Maternity infatti, Serena raccoglie le emozioni di due ignari genitori che stanno percorrere il viaggio più bello della vita, occupandosi di tutto il necessario, dalle luci agli accessori a fasce e culle per gli appena nati nel new born. “E importante che il servizio New Born venga prenotato già in gravidanza” precisa sempre alle giovani coppie, il bambino infatti va immortalato a pochi giorni dalla nascita.

Serena che nel frattempo è diventata mamma anche di una bimba che adesso ha 5 anni, ci confida “Essere mamma mi ha permesso di avere una sensibilità e un’empatia particolare, ma sapevo che questo mi avrebbe messo davanti un percorso di duro lavoro”. Adora lasciare spazio alle emozioni e nel servizio Maternity, lascia liberi i genitori di vivere un momento magico, che racchiude e sigilla un lavoro memorabile che verrà ereditato da generazioni in generazioni lasciando solo al tempo il modo per apprezzarli. E’ possibile contattare Serena Cucchiara tramite i profili social: INSTAGRAM: https://www.instagram.com/serenacucchiara.fotografie/ e FACEBOOK: https://www.facebook.com/SerenaCtiraccontounoscatto

Ecco alcuni suoi scatti fotografici

AUTORE. Patrizia Vivona