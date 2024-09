Da New York a Campobello di Mazara alla ricerca delle proprie origini. Ieri pomeriggio in chiesa madre a Campobello i volontari del Servizio civile della Pro Loco “Costa di Cusa” Ivan Puntrello e Giuseppe Ala, il presidente Max Firreri, i consiglieri Oriana Spina e Giampiero Luppino e don Nicola Patti hanno accolto Mary Monell Ciravolo di origini campobellesi e suo marito Jimmy. Ad accompagnarli c’era la cugina Vita Stallone. Il parroco ha mostrato alla Ciravolo i registri di nascita: nell’anno 1884 risulta nato il nonno di Mary, Gaspare Ciravolo, poi morto nel 1950 in America. Per la cittadina americana è stato un momento davvero emozionante.

Mary Ciravolo è stata la prima visitatrice dei week-end che la Pro Loco dedica al Santissimo Crocifisso. Due week-end culturali – sabato 21 e domenica 22 settembre e poi sabato 28 e domenica 29 – durante i quali si terranno le visite gratuite guidate in chiesa. Un’iniziativa che si ripete dopo quella sperimentale dello scorso anno. Anche quest’anno a fare da ciceroni ai visitatori saranno i ragazzi del Servizio civile presso la Pro Loco. La visita dura circa 25 minuti e sarà l’occasione per scoprire curiosità della chiesa madre: dai resti dell’originaria chiesetta al pozzo dove i campobellesi attingevano l’acqua. Il giro si completa al Crocifisso di fra Umile conservato all’interno della Vara che proprio domenica 29 settembre verrà portato in processione. Questo il calendario delle visite guidate gratuite: sabato 21 settembre (ore 16-19), domenica 22 (ore 9-11), sabato 28 (16-19) e domenica 29 (9-11 e 15-16,30).​ Informazioni e prenotazioni: 331.6061729.

AUTORE. Redazione