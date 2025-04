Una fibra ottica sottomarina ultraveloce che unisce Mazara del Vallo con Genova, passando da Olbia e Roma Fiumicino. Stamattina sul lungomare Fata Morgana di Mazara del Vallo si è tenuta la posa del cavo nel primo tratto. L’intera infrastruttura con 1200 km di cavi, sarà completata entro giugno. L’investimento di 80 milioni di euro è di Unitirreno – joint venture costituita da Unidata spa e fondo Infrastrutture per la crescita Esg gestito da Azimut libera impresa. Il cavo sottomarino rappresenta il primo sistema Open Cable nel bacino mediterraneo con 24 coppie di fibre ottiche; ogni coppia di fibra ha una capacità di 20 tera/bit a secondo, con una latenza di 9 millesecondi.

“Mazara del Vallo rappresenta un punto strategico – ha detto Renato Brunetti, amministratore delegato di Unitirreno e Unidata – poniamo le basi per un futuro digitale sempre più integrato, sostenibile e strategico. È un passo importante per il sistema-Paese, che consentirà di migliorare la connettività su scala nazionale e internazionale, valorizzando al contempo territori come la Sicilia, ricchi di potenzialità ancora da esprimere nel settore digitale”. “Auspichiamo che essere snodo di una rete digitale con un collegamento diretto con Roma, Olbia e Genova, da un lato possa garantire maggiore autonomia e sicurezza nel Paese sul fronte della gestione dei dati e dall’altro migliorare la connettività per le aziende ed i provider. Per Mazara del Vallo e per il Sud è una grande opportunità”, ha commentato il sindaco Salvatore Quinci.

Il sistema Unitirreno punta a connettere il nord e il sud dell’Italia, offrendo un’alternativa innovativa alle tradizionali rotte di transito dati che passano attraverso Marsiglia. Sempre sul lungomare Fata Morgana a Mazara del Vallo si trova la centrale d’approdo dei cavi: all’interno, in un ambiente condizionato, si trova una centrale che consente la separazione della parte elettrica da quella della fibra pura. Fra qualche settimana arriverà la nave posa cavi che, iniziando da Mazara del Vallo, arriverà sino a Genova. L’avvio avverrà dopo un anno e mezzo di iter amministrativo per la concessione di tutti i permessi necessari.

AUTORE. Max Firreri